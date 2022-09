Il nuovo giocatore dell'Empoli, Marko Pjaca, si è presentato in conferenza stampa: "Mi è piaciuto il progetto, parlandone col direttore e col mister. L'Empoli ha sempre giocato a calcio, è una squadra che ha sempre provato a giocare ed è una cosa fondamentale per un giocatore come me. Qui voglio trovare fiducia e aiutare la squadra".



RITROVARE LA FIDUCIA - "Prima di tutto fiducia in me stesso, nel senso che voglio dimostrare che posso giocare a livelli importanti ogni settimana. Cerco di dare sempre il massimo".



SUL RUOLO - "Trequartista o seconda punta? Posso giocare in tutti i ruoli, il mio ruolo naturale sarebbe esterno sinistro. Ma tra questi forse preferisco trequartista".



ASPETTATIVE NON RISPETTATE - "Ho avuto due infortuni molto gravi e questo è un motivo. Poi ho avuto problemi fisici sempre al ginocchio ma per fortuna questo è il passato. Voglio ritrovare fiducia di nuovo, giocando spesso, come dicevo prima".



NAZIONALE - "Sì, spero sempre che giocando bene possa tornare in Nazionale. Poi dipende da me, dipende come giocherò".



OBIETTIVO - "La salvezza è un obiettivo a lungo termine, pensiamo alla prossima e non cambia quindi tra obiettivo e obiettivo. Vedremo dove arriveremo".