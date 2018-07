L'Empoli di Andreazzoli prosegue la sua presason in vista del ritorno in Serie A. Nella giornata odierna i toscani hanno disputato un'amichevole contro lo Spezia, il match è terminato 2-2: Empoli in vantaggio con Caputo, rimonta dei liguri con Mora ed Okereke, nel finale l'autorete di Terzi fissa il punteggio sul 2-2. L'Empoli tornerà ad allenarsi domani alle 17:00 allo stadio Castellani.