Afriyie Acquah è sempre più vicino a diventare un giocatore dell'Empoli. Il centrocampista ghanese, infatti, sembra stia cedendo alla corte della società toscana, nonostante il desiderio, espresso anche pubblicamente, di giocare in Premier League. Offerte dall'Inghilterra al Torino non ne sono però arrivate e così il mediano sembra aver deciso di dire sì all'Empoli, dove avrebbe maggiori chance di giocare titolare, piuttosto che restare al Torino dove è considerato un'altenativa ai titolari.



L'infortunio occorso a Rade Krunic, centrocampista dell'Empoli nel mirino del Torino, non dovrebbe cambiare il destino di Acquah.