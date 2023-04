Rebecca Corsi, vice presidente dell'Empoli, è intervenuta a Sky Sport prima della sfida con il Milan: "L'ultima è stata una vittoria importante contro una diretta concorrente, venivamo da un periodo negativo nel quale non raccoglievamo quello che esprimevamo. Ce la siamo goduta.



SAN SIRO GIOIA E DOLORI - "San Siro gioia e dolori perché me lo ricordo anche per una retrocessione. È un palcoscenico importante, proveremo a fare la nostra partita contro i campioni d'Italia reduci da una straordinaria partita con Napoli. Cercheremo di sbagliare il meno possibile per riprovarci".



MADE IN ITALY - "Questa è la nostra anima che cerchiamo di portare avanti con fatica, puntiamo sui giovani se sono italiani ancora meglio. Stasera ci troviamo davanti a nostri ex che ritroviamo volentieri, per noi sono un motivo di soddisfazione".



COME E' NATA LA PASSIONE PER L'EMPOLI - "La cosa è stata del tutto naturale, per stare con mio padre andavo allo stadio. Questo è un po' il nostro DNA".



SPECIALIZZATI NELLA SCELTA DEGLI ALLENATORI? - "Ci siamo specializzati un po' più tardi rispetto ai giovani, nasce tutto in maniera spontanea. Spalletti ha iniziato la sua carriera con noi, a Luciano ci lega un rapporto familiare da anni e lo stesso vale per Sarri, portato da noi grazie all'intuizione di Marcello Carli. Per noi è un orgoglio vederli a certi livelli".