Ultima partita dell'anno per l'Empoli, momento ideale per un bilancio. A farlo è Rebecca Corsi, vice presidente della squadra toscana:



"E’ stata una stagione fenomenale, non siamo mai stati in pericolo e questo non è scontato. Il campionato di Serie A è difficile, è inevitabile passare dei momenti difficile, siamo soddisfatti e speriamo di chiudere stasera con una prestazione all’altezza di quello che è stato il campionato contro una grande squadra", le sue parole ai microfoni di DAZN.



"Zanetti? Parleremo lunedì per dare una prosieguo questa stagione importante per iniziare a scrivere una bozza di futuro progettuale per provare a ripetersi l’anno prossimo. Per il mercato non ho ricevuto telefonate, ma gli apprezzamenti ci sono stati per i nostri giovani che stanno facendo un mondiale importante. Ci fa piacere, speriamo di tenerli un altro anno con noi e poi spiccare il volo verso altre realtà più importanti"