Nell'Empoli di Andreazzoli sta crescendo un difensore centrale di personalità e qualità: classe 2002, si chiama Mattia Viti e in questa stagione ha giocato sei partite. Tutte dall'inizio alla fine. Insieme a Samuele Ricci - classe 2001 - è il gioiellino di una squadra che per tradizione ha sempre sfornato talenti dal suo settore giovanile.



OFFERTA DELL'ATALANTA - Lo sa bene anche l'Atalanta - altro vivaio niente male - che si è fatta avanti con l'Empoli offrendo 15 milioni per Viti; proposta respinta, perché nei piani del club azzurro il classe 2002 sarà il titolare del prossimo anno al centro della difesa. Occhio anche al centrocampista della Primavera Kristjan Asllani - anche lui 2002 - che nella prossima stagione potrebbe prendere il posto di Samuele Ricci in caso di cessione di quest'ultimo.