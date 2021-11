Samuele Ricci, giovane centrocampista dell'Empoli, è tra i premiati al Trofeo Maestrelli a Montecatini: queste le sue parole ai media presenti.



"Ancora la sbornia per la vittoria sulla Fiorentina non è passata, siamo contenti, abbiamo vinto una partita importantissima per tutti. La dedichiamo al nostro mister dopo il suo problema familiare. Siamo rimasti lì fino alla fine, la Fiorentina era sull'1-0 ma finché l'arbitro non fischia non è finita: abbiamo fatto 2-1 in due minuti, una gioia incredibile vincere un derby così".





Salvezza o di più? "Il nostro unico obiettivo è quello, se viene qualcosa in più siamo felici".



Fiorentina? "Hanno giocatori importanti, secondo me hanno fatto una buonissima partita. Il calcio però è anche questo, ci sta di perdere al novantesimo".



Cosa rappresenta questa stagione? "Una cosa incredibile poter giocare in Serie A così giovane, nella squadra che mi ha cresciuto. Ho il colore azzurro addosso da quando ero bambino e mi sta dando motivazioni in più".



Vlahovic è forte? "Abbastanza (ride, ndr). Mi ha impressionato la personalità con cui sta in campo anche se, tra virgolette, si atteggia. Però è forte, infatti ci ha pure segnato".