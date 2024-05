Empoli-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

in scena al Castellani domenica alle 20,45, vale solo per i toscani. In ballo, infatti, c'è la salvezza che dipende dalla vittoria sui giallorossi. In caso di successo, infatti, la squadra di Nicola sarebbe salva a prescindere dal risultato di. Il pareggio non basterebbe vista la differenza reti a favore dei friuliani. Diversa la situazione della Roma che attende solo il cammino dell'per conquistare il sesto posto in Champions. Un risultato negativo al Castellani non cambierebbe la situazione anche perché la Lazio arriverebbe comunque sotto per la vittoria dei giallorossi nel derby.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Empoli - Roma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Empoli-RomaData: domenica 26 maggioOrario: calcio d'inizio alle ore 20,45 allo Stadio CastellaniCanale TV: Dazn.Streaming: Dazn.La partita tra Empoli e Roma verrà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 del decoder Sky. Per vedere la gara in tv è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma. Se non si ha una smart tv è possibile installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google.

La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Testoni-BudelDefezioni e tanti cambi in casa Roma. De Rossi dovrà fare a meno degli squalificati Lukaku e Paredes e non potrà contare su Spinazzola. Il vero dubbio è Dybala che si è allenato tutta la settimana in gruppo e quindi dovrebbe partire titolare. Spazio ad Abraham e Baldanzi, ex di giornata. In difesa in vantaggio la coppia Ndicka-Llorente mentre a centrocampo sarà impiegato Bove. Nicola deve rinunciare allo squalificato Grassi, di conseguenza, spazio a Marin in cabina di regia, affiancato da Maleh e Bastoni. Tutto confermato in difesa, con Bereszynski, Ismajli e Luperto a protezione di Caprile. Davanti, invece, Cambiaghi affiancherà Niang.

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, NiangRoma (4-3-3): Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Dybala; Abraham.