Finché non arriva Zurkowski, l'Empoli non vuole far partire Marin che potrebbe essere inserito nell'affare con la Sampdoria per il ritorno di Ciccio Caputo in azzurro. Un incastro di mercato al momento bloccato, come riporta La Nazione, perché la Fiorentina ha aperto alla cessione di Zurkowski solo di fronte a un'opzione per Parisi.