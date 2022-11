Empoli-Sassuolo (sabato 5 novembre con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 13esima giornata di campionato in Serie A, il terzultimo turno dell'anno solare 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar.



PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Henderson; Bajrami; Destro, Satriano. All. Zanetti.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi.