La Serie A va avanti e, dopo il match delle 12.30 tra Cagliari e Monza, offre altre importanti sfide a partire dalle 15. Sul terreno del Castellani si affrontano Empoli e Sassuolo, in un match valido per la tredicesima giornata di campionato. Da una parte, dopo un inizio di stagione difficile, l'Empoli è reduce da un importante successo ai danni del Napoli e vuole provare a riconfermarsi. La formazione di Aurelio Andreazzoli galleggia a ridosso della zona retrocessione, che proverà ad allontanare oggi col Sassuolo. Dall'altra parte la squadra di Alessio Dionisi, ex della sfida, è in un momento non troppo brillante a livello di risultati, visto che non vince da 6 match consecutivi. A livello di classifica, il match delle 15 si pone come crocevia importante per i neroverdi, visti i soli 2 punti di vantaggio sull'Empoli. Vedremo quale sarà il verdetto del campo.



FORMAZIONI UFFICIALI



EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. All. Andreazzoli



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Viti; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Lauriente; Pinamonti. All. Dionisi