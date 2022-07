Martin Satriano, nuovo attaccante dell'Empoli, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione:



"Ho parlato con Vecino, lui ha parlato benissimo di Empoli. Ci è stato un anno e gli è piaciuto molto, per cui ho avuto la certezza di venire qui"



NAZIONALE - "Per ora penso al fare il bene dell'Empoli. Poi chiaramente ci penso, ma prima voglio fare bene con la maglia dell'Empoli"



PROSPETTIVE - "L'Empoli è un grande club, che ha sempre fatto bene, sono passati tanti giocatori forti qui e per un giovane venire a Empoli è l'ideale"



BREST - "Il campionato francese mi è piaciuto, ha grande pregio. Qui in Italia si gioca un calcio più tattico, quindi per un attaccante è generalmente più difficile"