Martin Satriano, attaccante dell'Empoli in prestito dall'Inter, ha parlato a Sky dopo il pareggio con gol sul campo della Salernitana:



"Abbiamo fatto una buona partita, avevo detto che il gol sarebbe arrivato, oggi ce l'ho fatta. Giocare qui a Salerno non è facile, ci siamo abbassati dopo il vantaggio ma la nostra squadra ha un cuore immenso e abbiamo trovato il pareggio. Si è visto che l'Empoli vuole giocare a calcio, abbiamo tanti attaccanti forti e faremo tanti gol. All'Inter ci sono tanti giocatori forti, stanno facendo bene e io volevo giocare, sono giovane, devo fare minuti e gol, poi voglio tornare in nerazzurro. Siamo in crescita, ci manca solo la vittoria ma prima o poi arriverà".