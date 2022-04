La 32a giornata di campionato si apre con il primo anticipo di sabato alle 15 Empoli-Spezia in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.



LE ULTIME - Nelle scelte di Andreazzoli verso la conferma di Asllani favorito su Stulac, Di Francesco parte in vantaggio su Henderson. Verde verso una maglia da titolare nello Spezia, Kovalenko e Agudelo dovrebbero andare in panchina con Manaj e Gyasi a completare il tridente insieme all'attaccante scuola Roma.



IN TV - Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN.



Le probabili formazioni:



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkovski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.