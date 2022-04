L'allenatore dello Speziaha parlato in conferenza stampa all'antivigilia della sfida di campionato in casa dell'Empoli:"L’entusiasmo è enorme, come prima del Venezia. Questo fuoco non possiamo metterlo noi, dobbiamo affrontare la prossima come le altre, con concentrazione e determinati per l’obiettivo. I ragazzi sanno come funziona, ogni giorno hanno la possibilità di dimostrare il proprio valore, con tanti aspetti che guardiamo durante la settimana, per meritarsi di stare nel gruppo e negli undici, entrando anche a partita in corso. Tutto per meritocrazia”.“La più difficile è la prossima, stiamo concentrati e determinati al massimo della nostra possibilità. L’Empoli è una squadra che sta in quella posizione perché se lo è meritato e con grande rispetto noi scenderemo in campo per la vittoria. Hanno messo in difficoltà tante squadre, sono coerenti. Sono una buona squadra con buoni giocatori e un bon allenatore, esperto e che sa cosa vuole”.“Un qualcosa possiamo migliorare per il futuro ed essere protagonisti anche in Europa. Ci sono momenti e spero che prima possibile potremo stare bene in Europa perché converrà a tutti, alzando il livello del campionato. Sono sicuro torneremo presto”.- “Mi ha soddisfatto tantissimo, come tutti i giorni in questo periodo. Sono contento di avere un altro giocatore che sta cercando di dare il suo massimo, essere disponibile. Può giocare anche a sinistra anche se è centrocampista, fa bene a lui e alla nostra squadra”.