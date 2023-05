Intervistato al termine di Verona-Empoli, finita 1-1 per mano anche di un suo gol, Petar Stojanovic ha parlato così ai microfoni di Dazn:

Una partita dura perché sapevamo quanto il Verona volesse vincere. Ma anche noi pensavamo solo a vincere. Per noi è così anche quando ci alleniamo facciamo così. Per noi è un buon punto, a loro faccio un 'in bocca al lupo'".



Sull'esultanza a zittire: "Faccio sempre così quando segno. Non è contro i tifosi del Verona, ma perché a Zagabria i giornalisti parlano sempre male e quando faccio gol faccio questo gesto".