L'Empoli di Paolo Zanetti ospita in casa il Torino di Ivan Juric nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A. I toscani, dopo la pesante vittoria a San Siro contro l’Inter, sono noni in classifica con 25 punti, mentre i piemontesi occupano l’ottava piazza a quota 26. Calcio d’inizio sabato alle 15 (match in diretta su Dazn).



LE PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.