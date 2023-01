Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, dall'Inghilterra è in arrivo un'offerta per Sasa Lukic. Il Fulham sarebbe infatti interessato al centrocampista e starebbe per presentare un'offerta da 8 milioni di euro più 2 di bonus per averlo subito.



Il Torino valuterà la proposta, anche se Ivan Juric non vorrebbe perdere un giocatore importante come Lukic nella sessione invernale di mercato.