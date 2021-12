Empoli-Udinese è una delle due partite che concludono il programma della 16esima giornata di Serie A: lunedì, alle 18.30, la formazione di Andreazzoli va a caccia del terzo risultato utile, mentre l'Udinese, rinfrancata dal pirotecnico pareggio con la Lazio, vuole ritrovare quella vittoria che manca da un mese.



LE ULTIME - In casa Empoli potrebbe esserci un po' di rotazione dopo il pareggio in rimonta contro il Torino: Viti e Parisi partono avanti rispetto a Tonelli, Luperto e Marchizza, mentre Bajrami potrebbe avere un'occasione dal primo minuto.



Gotti ha perso Beto per un problema muscolare nel finale della sfida con la Lazio e le condizioni dell'attaccante andranno valutate nelle prossime ore. Nel caso in cui non recuperasse, l'unica punta sarà Success, con Deulofeu e Pussetto a sostegno. Assenti certi l'infortunato Pereyra e gli squalificati Molina e Walace.



DOVE VEDERLA IN TV - La sfida tra Empoli e Udinese verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Dopo aver completamento l'abbonamento a DAZN, sarà possibile scaricare la relativa app su una smart tv di ultima generazione. Nel caso non se ne sia in possesso basterà collegare la propria televisione ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.





PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli



UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Makengo, Arslan, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto. All. Gotti