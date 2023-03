Empoli-Udinese è il secondo anticipo della 26esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 15 di sabato. Talenti in vetrina per una sfida che, di fatto, soltanto per i friulani può ancora rappresentare una last call per un posto Conference League. Paolo Zanetti ha il dubbio Vicario, ma con Parisi, Baldanzi e Satriano si guarda anche al mercato. Sottil invece continua a non dare spazio a Samardzic, ma mette in vetrina Bijol ed Ehizibue con Lovric.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Empoli-Udinese, calcio d'inizio alle 15 di sabato 10 marzo 2023 al Castellani sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto.