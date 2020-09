L’Empoli ha ufficialmente ceduto in prestito il centrocampista classe 2001 Andrea Adamoli alla Lucchese. Questa la nota ufficiale del club toscano:



La Lucchese 1905 annuncia ufficialmente di aver acquisito, in prestito dall’Empoli, il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Adamoli, esterno difensivo classe ’01.

Dopo essersi messo in mostra nei settori giovanili di Genoa e Juventus, il promettente terzino sinistro è stato acquistato dall’Empoli, con cui ha disputato da protagonista il Campionato Primavera 2019/20.



Adamoli è un esterno difensivo moderno, dotato di grande corsa e di un ottimo piede sinistro. Capace di abbinare sapientemente alla fase difensiva anche quella offensiva e di appoggio.

Dopo aver effettuato le visite di rito ed il tampone sarà a disposizione di mister Francesco Monaco.