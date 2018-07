È fatta per il passaggio di Samuel Mraz all'Empoli. Il club toscano ha annunciato poco fa l'arrivo dell'attaccante slovacco classe 1997 dallo Zilina: "“L’Empoli FC è lieta di annunciare di aver raggiunto l´accordo con il MŠK Žilina per il trasferimento a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Mráz. È un attaccante slovacco nato il 13 maggio 1997 a Malacky. Cresciuto nel settore giovanile del Senica, ha esordito in prima squadra nell´aprile del 2014, all´età di 16 anni. Nel febbraio del 2017 si è trasferito allo Žilina; nell’ultima stagione ha totalizzato 35 presenze segnando 21 reti, conquistando il titolo di capocannoniere ed entrando nella Top 11 del campionato slovacco. Il 10 ottobre del 2017 ha esordito nell´Under 21 slovacca, contando ad oggi 4 presenze totali e 3 reti. Mraz ha svolto ieri mattina le visite mediche e nel pomeriggio ha firmato il contratto che lo lega alla società azzurra fino al 30 giugno 2022".