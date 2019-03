L'Empoli perderà per almeno un mese Antonino La Gumina. L'attaccante si è infatti procurato una lesione del legamento collaterale del ginocchio destro. Non sarà operato, ma dovrà rimanere fermo per almeno un mese.



IL COMUNICATO

L’Empoli Fc comunica che l’atleta Antonino La Gumina è stato sottoposto a visita specialistica dal prof. Ramon Cugat a Barcellona a seguito del recente trauma distorsivo al ginocchio destro. È stata confermata la lesione al legamento collaterale esterno che non necessita di intervento chirurgico per la sua stabilizzazione. L’atleta dovrà stare a riposo per un mese per consentire la regolare cicatrizzazione e solo dopo un nuovo controllo potrà iniziare il graduale inserimento di esercizi per il recupero della mobilità articolare e della forza muscolare".