L´Empoli FC è lieta di annunciare di aver raggiunto l´accordo con il Rosenborg BK per il trasferimento a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Jacob Rasmussen. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Rasmussen è un difensore danese nato ad Odense il 28 maggio 1997. Cresciuto nel settore giovanile del Næsby Boldklub, passa poi all´OB Odense. Nel settembre del 2014 viene acquistato dall´FC Schalke 04; dopo due stagioni nell´accademia giovanile del club di Gelsenkirchen, nell´estate del 2016 passa al St.Pauli. Nel gennaio del 2017 l´approdo in Norvegia, al Rosenborg, dove esordisce in prima squadra nella sfida con il Sandefjord. Con il Roseborg, in una stagione e mezzo colleziona 28 presenze e 2 reti in campionato, 5 presenze (con 1 rete) nell´ultima Europa League e dove vince un campionato e due Supercoppe norvegesi. Rasmussen ha inoltre giocato in tutte le nazionali giovanili danesi, e adesso fa parte della selezione Under 21 con cui, nel 2017 ha preso parte all´Europeo di categoria che si svolse in Polonia.

Benvenuto Jacob, in bocca al lupo per la tua avventura in azzurro!