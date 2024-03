Empoli, UFFICIALE: stagione finita per Ebuehi, l'esito degli esami

Brutte notizie in casa Empoli, che perde per un brutto infortunio Tyronne Ebuehi. Il terzino classe 1995 si è infortunato al ginocchio nel corso della sfida contro il Bologna e gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno confermato la grave entità dello stop. Gli esami strumentali hanno confermato la lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per lui la stagione è praticamente finita.



IL COMUNICATO - “Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Tyronne Ebuehi, uscito durante la gara di venerdì con il Bologna, hanno evidenziato la lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.Il calciatore, dopo esser stato sottoposto ad una prima valutazione specialistica per stabilire il percorso di recupero, ha iniziato i trattamenti del caso con lo staff sanitario azzurro”.