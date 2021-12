Empoli Football Club comunica che gli esami, effettuati nella giornata odierna prima della ripresa dell’attività, hanno evidenziato la positività al Covid-19 di tre componenti del gruppo squadra.



I tre soggetti, regolarmente vaccinati, sono stati posti in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa.



Empoli FC rende noto altresì che gli altri componenti del gruppo squadra, risultati negativi ai controlli e non avendo avuto contatti diretti negli ultimi sette giorni con i tre soggetti positivi, hanno ripreso, nel rispetto delle normative vigenti, la regolare attività di allenamento.