Il patron della Spal, Tacopina ha promesso un attaccante da doppia cifra. Il sogno è La Mantia. Con il giocatore ci sarebbe l'accordo, non con l’Empoli. Le cessioni di Esposito, per il quale ogni giorno si allunga l’elenco degli estimatori e Di Francesco, che l’Empoli non ha riscattato, potrebbero garantire le necessarie risorse. Nel frattempo c’è l’intesa con il Torino per Nicola Rauti, che si è messo in luce nel Pescara.



Il ds Lupo ha poi pescato in Grecia il 32enne olandese Tom Van Weert, 17 reti nel Volos, e capocannoniere del torneo ellenico. In difesa sono arrivati i centrali Varnier, Delle Mura e Arena. A centrocampo, Lupo ha battuto la concorrenza dell’Ascoli e si è assicurato, a titolo definitivo, Maistro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, difficile arrivare a Proia, pupillo dell'allenatore Venturato: alte le richieste del Vicenza.