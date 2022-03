Importante sfida al Castellani tra Empoli e Verona. Gli uomini di Andreazzoli cercano punti per uscire definitivamente dalla zona salvezza, gli scaligeri per continuare a sorprendere. Di seguito le formazioni ufficiali:



EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All.: Andreazzoli.

VERONA (3-4-2-1): Montipo'; Coppola, Günter, Casale; Sutalo, Bessa, Hongla, Tameze; Barak, Caprari; Simeone. All.: Tudor.