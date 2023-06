La cessione di Guglielmo Vicario al Tottenham è realtà e oltre a rappresentare l'incasso record nella storia dell'Empoli (20 milioni di euro più 5 di bonus) rende felice anche il Cagliari. Questo perché i sardi, nel concedere una leggera riduzione sulla cifra prefissata a suo tempo con i toscani per riscattarlo (dai 10 milioni concordati a circa 9, suddivisi in 6 più 3 di bonus) si erano riservati la percentuale del 10% sulla futura rivendita. Con la conclusione del trasferimento entrano altri 2 milioni nelle casse dei sardi.