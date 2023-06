E' un braccio di ferro tutto rossoblù quello che in sede di mercato potrebbe opporre Genoa e Cagliari.



I due club neopromossi in A sarebbero infatti entrambi sulle tracce del medesimo obiettivo per rinforzare il proprio attacco. Si tratta di Chukwubuikem Ikwuemesi, gigantesco centravanti nigeriano di proprietà degli sloveni del Celje.



Il classe 2001 in passato era stato seguito anche dal Milan che successivamente ha però abbandonato la presa. Malgrado ciò il futuro dell'impronunciabile attaccante africano potrebbe essere ugualmente in Italia.