Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, ha parlato a margine dell'evento MCL Inside the Sport a Coverciano:



"Il traguardo raggiunto ci ha dato tanta aggregazione, anche se non è stato facile. Il lavoro di squadra è stato fondamentale, abbiamo fatto una grande cosa. Estero? Io adesso non sono concentrato su nessun fronte se non quello dell'Empoli e quello della Nazionale. Le italiane in finale? Mi auguro che tutte possano trionfare, darebbe grandissimo lustro al nostro calcio. La parata più difficile? Credo quella triplice a Roma. Invece quella a cui sono più legato è quella su D'Alessandro col Monza in casa. Col Verona? Penso rientri tutto nell'etica dello sport, abbiamo fatto il massimo ed è stato giusto così. L'Empoili? Il segreto sta nella qualità e nella continuità del lavoro. Baldanzi? Non sono operatore di mercato, ma portiere... Ha fatto una stagione importante. Firenze o Milano? Io a Empoli sto benissimo, in 5 minuti sono al campo e faccio vita casa-bottega".