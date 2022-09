Il portiere dell'Empoli Guglielmo Vicario ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Bologna:



"Abbiamo desiderato questa vittoria, ma questa come quelle che non sono arrivate fino ad oggi. Ci è mancato qualcosa, oggi abbiamo avuto tutto. Sono contento dei punti ottenuti, ci meritiamo questa soddisfazione e degli episodi non parlo. La convocazione? E' stato un momento importante, emozionante, da condividere con club e compagni senza i quali nulla sarebbe stato possibile. Dopo parecchi schiaffi a me stesso mi sono reso conto che era tutto vero. Questo è il club perfetto per me. Abbiamo fatto sette prestazioni di grande livello. Questo è un punto di partenza e non ci vogliamo fermare".