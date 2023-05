Dopo una stagione ad alti livelli. Se qualche big dovesse cambiare portiere potrebbe farsi avanti con l'Empoli per il classe '96 che quest'anno ha totalizzato sette clean sheet., che in un'intervista a Sport Week strizza l'occhio ai top club: "Sono pronto per una grande - ha detto - dopo due campionati da titolare sento di voler essere protagonista giocando tutte le partite; ho assaporato il gusto del campo, voglio restarci". Tradotto: non vuole spostarsi per fare il vice di nessuno.- Il sogno di una big senza mai dimenticare da dove si è partiti: "Quando torno a casa a Udine dormo con la maglia di Buffon, è un punto di riferimento per tutti. A casa abbiamo accolto una mamma ucraina insieme al figlio; con lui giochiamo a pallone ma senza mai parlare di guerra, è un discorso che fa troppo male".