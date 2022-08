Ai microfoni della TGR Rai Toscana, il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato anche del futuro di Szymon Zurkowski, che non sembra certo di rimanere alla Fiorentina dove è tornato dopo il prestito agli azzurri:



"Sarebbe per noi un giocatore perfetto per fisicità e qualità. L'anno scorso ha fatto bene e conosce bene l'ambiente ed è stato bene qui, noi in caso saremo ben felici di riaccoglierlo".