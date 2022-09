Il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida di campionato contro il Bologna: "E' complicato venire a giocare a Bologna a prescindere, poi il cambio di allenatore toglie qualche certezza. Noi lavoriamo sempre su noi stessi e siamo pronti a tutto. Bajrami sta migliorando di settimana in settimana, era giusto premiarlo con la titolarità. L'umore è ottimo: non dobbiamo ricercare in maniera spasmodica una vittoria ma una prestazione. Continuiamo con questa condizione mentale".