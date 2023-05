Con l'1-1 contro la Sampdoria l'Empoli è matematicamente salvo. Nel post partita tira un sospiro di sollievo anche l'allenatore Paolo Zanetti: "Adesso si sta meglio - ha detto a Dazn - Nel girone di ritorno abbiamo vissuto un momento difficile complicandoci la situazione, poi è uscito il nostro spirito. Ora è arrivato il momento di divertirci nelle partite finali; in questi momenti in testa passano tutti periodi non facili e il dietro le quinte della stagione. Il gruppo non mi ha tradito. Siamo stati tutto l'anno lontani dalla zona retrocessione ed è giusto che sia finita così".