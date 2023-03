Alla vigilia della partita contro il Monza, l'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa annunciando il ritorno di Caputo: "L'abbiamo recuperato, per noi è un giocatore importante".



EBUEHI – "E' da valutare. Giocherà da titolare solo se sarà al 100%, altrimenti ci sarà Stojanovic".



PARISI – "Parisi non è responsabile di quello che dice il suo agente, e so che è riconoscente all'Empoli. Deve tanto a questa società, a oggi non c'è nessuna cessione già fatta ed è solo un giocatore del quale si parla; come di altri. Quello che mi interessa è che i ragazzi lavorino per la squadra".



DESTRO – "Mi dicono che rientrerà dopo la sosta, ma non c'è una data precisa. Ha avuto un infortunio importante ai muscoli e deve ancora recuperare".



SATRIANO - "Da attaccante è normale che voglia segnare, ma credo sia solo questione di tempo, perché in allenamento è cresciuto tanto. C'è da dire però che lui è utile anche quando non fa gol".



PJACA - "Senza Cambiaghi forse lui è l'unico che ha caratteristiche determinate nell'uno contro uno. Può darci un aiuto importante".