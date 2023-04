Intervistato dai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa in casa contro l'Inter, il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato così: "Quando lasci spazi simili a queste squadre, a questi singoli, poi le partite vanno a finire in questo modo con questi risultati. La gara l'avevamo preparata bene. Nel primo tempo abbiamo fatto bene. Siamo a +6 sulla zona salvezza, dobbiamo avere paura solo di noi stessi".



Sulle altre in corsa per la lotta salvezza: "Noi guardiamo a noi stessi, se giochiamo come abbiamo fatto nelle 38 partite precedenti, centriamo l'obiettivo. Dobbiamo mettere in campo l'atteggiamento giusto".



Sulla mancanza dei gol: "Di gol non ne abbiamo mai fatti tanti. Occorre però essere più concreti, senza che il gol diventi un'ossessione. Conta la squadra, non attacchiamoci a un giocatore solo".