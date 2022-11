L'Empoli cade in casa del Napoli, il tecnico dei toscani Paolo Zanetti commenta a Dazn al termine dell'incontro: "Devo solo fare i complimenti ai miei giocatori perché hanno dato tutto, siamo stati sul pezzo anche in inferiorità numerica. Con la Juve rischiavamo l'imbarcato, oggi hanno dato tutto contro una squadra straordinaria. Fino all'episodio e all'espulsione l'avevamo incartata".



IL RIGORE - "Preferisco non parlare dell'episodio, è stato un rigorino. L'entità del contatto è nulla, però l'arbitro ha visto così e ha deciso così: andiamo avanti, non si può cambiare".



RAMMARICO PER QUALCHE PAREGGIO CHE POTEVA ESSERE VITTORIA - "Sì, ma 14 punti non sono pochi. Abbiamo combattuto su tanti campi, quest'anno abbiamo perso solo con le grandi squadre, vincendo a Bologna, facendo punti con tante squadre. In tante cose dobbiamo crescere, siamo molto giovani e possiamo crescere. Quando mettiamo in campo il cuore come oggi riusciamo a fare spesso grandi partite".



I DUE TREQUARTISTI - "Bajrami è un giocatore duttile, sapevamo che poteva avere qualche occasione in transizione. Avendo perso destro, le uniche prime punte sono Satriano e Lammers e quindi l'ho deciso anche per questo".