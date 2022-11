Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Sono molto soddisfatto, conoscevo il valore dell'avversario. la partita è stata perfetta, i ragazzi hanno messo dentro qualità e cuore. Se è mancato qualcosa, non abbiamo chiuso prima la partita. Secondo me la vittoria è strameritata e la più importante che abbiamo fatto finora".



SUL SUPPORTO DEI TIFOSI - "Ci sono tante cose. Venivamo da due sconfitte, avevamo l'obiettivo di fare una bella riconciliazione con l'ambiente. Ho visto lo stadio tifare e gioire, siamo una squadra da sostenere sempre. Abbiamo bisogno di sentire il calore della gente, anche se dobbiamo essere noi a trascinare i tifosi. Spero che oggi un piccolo mattoncino verso l'ambiente l'abbiamo messo. E poi la squadra ha fatto esattamente ciò che avevo chiesto".



L'ARMA TATTICA - "Oggi dovevamo giocare in verticale, loro sono aggressivi e coprono bene il campo. Volevamo coprire tutto il campo. Questa è la cosa più importante, se i ragazzi credono nelle cose che facciamo cementa il nostro rapporto".



MANCATO RIGORE AL SASSUOLO - "Sull'episodio lascio lamentare gli avversari, quello che posso dire è che sarebbe stato un delitto anche solo pareggiarla. Negli ultimi cinque minuti ho avuto il timore, rischi sempre di buttare via punti. Non è successo, ma d'altra parte bisogna diventare più concreti".