tecnico, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro ilin Serie A:Ci si aspettano delle cose, poi non succedono non sempre per colpa dei ragazzi ma anche per il livello dell'avversario. Responsabilizzare i giocatori di livello non è strano, stiamo parlando di gente che ci si aspetta che facciano la differenza."Sono assolutamente concentrato su questa, abbiamo due partite su tre importantissime, sicuramente dovremo gestire ma vedremo dopo questa partita."Siamo concentrati al 100% sulla partita di domani, abbiamo già messo giù una sorta di programma, con una specie di nuova preparazione. Ma adesso ci interessa finire bene questa settimana, dare un segnale che l'Empoli ha fatto bene questa prima parte"."La risposta a questa domanda è semplice, bisogna aumentare i nostri numeri offensivi. Non sto dicendo che deve fare più gol un giocatore solo, ma dobbiamo fare un lavoro di squadra. Dobbiamo crescere e ci stiamo lavorando tantissimo, in settimana abbiamo martellato su questo aspetto."Penso che il Sassuolo sia una squadra forte con giocatori importanti. Ne ha persi alcuni ma ne ha messo dentro altrettanti forti. Giocano bene al calcio, spingono molto e concedono qualcosa. La loro idea è molto interessante. Noi dobbiamo dare un segnale all'ambiente e a noi stessi perché anche se perdi contro le grandi, percepisco che possano togliere autostima. I ragazzi devono saper sopportare le critiche e le pressioni, dobbiamo portare l'ambiente dalla nostra parte. Domani mi aspetto dal punto di vista temperamentale una forte reazione"."Dal punto di vista caratteriale siamo diversi, come è giusto che sia. Poi come idea di calcio non siamo molto distanti. Ci incontriamo da quando siamo in Serie C e abbiamo fatto sempre delle grandi sfide"."Credo tantissimo in Baldanzi, ho una fiducia infinita in lui. Lo ritengo un potenziale campione. Questo segnale lo voglio dare anche ad altri ragazzi che sono in crescita, come ad esempio Fazzini. Al di là del sistema, Baldanzi è per noi determinante. Ha certe caratteristiche fisiche ed è un giocatore specifico, l'unico trequartista puro che abbiamo"."Haas in questo momento non è al 100%, ha il protrarsi dell'infiammazione al ginocchio. Ci stiamo lavorando sulle mezzali con il loro inserimento e il Sassuolo ha il giocatore più forte in questo, Frattesi. Noi li possiamo creare,Si tratta più di una volontà, sto martellando Bandinelli su questa cosa qua".