Il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa del terzino sinistro Fabiano Parisi:



"Deve tanto all'Empoli, ad oggi non c'è nessuna vendita già fatta, è un giocatore chiacchierato come altri e ci deve essere una gestione, anche mia, corretta. Dobbiamo saperci stare a certe situazioni, essere chiacchierati ci dà maggior peso di aspettativa. Quello che mi interessa è che lui, come gli altri, lavori per la squadra e questo è sempre avvenuto".