L'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato dopo la vittoria in amichevole contro il Trabzonspor:



"E' stata la prima gara di livello della stagione, sono contento per atteggiamento e mentalità. Poi dobbiamo fare strada ma sono contento dell'applicazione dei ragazzi, hanno voluto portare a casa la partita anche se amichevole. Abbiamo vinto contro i Campioni di Turchia che giocheranno la Champions".



PERCORSO - "Metà strada. Ci sono ancora gare, strada da fare ma stiamo crescendo. I carichi sono sempre meno, ci alleniamo giocando le partite. E' importante adesso giocare gare di livello, in campionato non dovremo essere sorpresi dal ritmo. Ad agosto capisci brillantezza tecnica, l'ultimo passaggio ma la mentalità va creata dal primo giorno e la squadra ha risposto. E' un punto importante di partenza".