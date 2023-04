Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, alla vigilia del match contro il Lecce valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa.



“Noi pensiamo al nostro percorso indipendentemente dagli altri. Siamo pronti per gli ultimi due mesi, dobbiamo compattarci e ragionare allo stesso modo. Abbiamo un importante margine sulla terz’ultima perché ce lo siamo guadagnato, adesso dobbiamo continuare su questa strada. Solo così saremo padroni del nostro destino. La partita di domani è molto importante, la nostra mentalità prevede un focus sulla prestazione. Scenderemo in campo per vincere. La squadra non ha omogeneità dal punto di vista fisico, perché chi è rimasto qui ha lavorato benissimo, mentre alcuni che sono andati in Nazionale non hanno giocato. C’è qualche incognita. Mi aspetto una gara difficile a livello tattico”.



“Ismajli sta bene, dopo un periodo di riposto è tornato ad allenarsi in gruppo. Cambiaghi sarà convocato e forse giocherà titolare, scioglierò il dubbio soltanto a poche ore dall’inizio della sfida”.