Dopo il 4-0 subito dalla Juve, l’allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato a DAZN.



"Abbiamo fatto la partita per 60 minuti ma quando abbiamo preso i due gol da calcio d'angolo siamo spariti dal campo. È un problema e si tratta di un problema mentale, perché ci è già capitato più volte a prescindere dalla squadra forte che abbiamo affrontato. In gare così poi puoi prenderne anche 7 o 8 di gol. La sconfitta è mia responsabilità. Spero che questo ci faccia crescere, sono arrabbiato per ciò che abbiamo lasciato sui colpi di testa. Loro si sono difesi molto bene e facevamo fatica a essere pericolosi. Non mi piace uscire dalla gara in questo modo".



"Oggi ho messo Pjaca perché ho contato sulle motivazioni essendo di proprietà della Juventus, ho fatto questa scelta e per me non ha fatto male. Ai calciatori non dirò nulla, a caldo meglio non parlare, domani archiviamo questa partita e analizzeremo i dettagli. Abbiamo un'altra grande squadra la prossima settimana".