Intervenuto al termine della gara terminata in pareggio tra Verona ed Empoli, il tecnico dei toscani, Paolo Zanetti, ha parlato così: "Ebuehi? È all'ospedale con una sospetta frattura alla clavicola. Siamo venuti qui a fare la nostra gara e migliorare la nostra classifica. Nel primo tempo meritavamo qualcosa in più, nella ripresa abbiamo iniziato molli, poi abbiamo meritato il pareggio. Vicario? "Penso che non resterà. Credo che dopo le due stagioni di livello si meriti di andare in una big. Gli auguro di andare in un calcio di livello molto alto, ossia dove merita di stare".