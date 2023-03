L'Empoli cerca la vittoria che manca da ormai 5 gare, e proverà a trovarla sul campo del Monza in questa 25^ giornata di Serie A. Il tecnico toscano Zanetti ha presentato la gara a DAZN così: "L'assenza di Vicario purtroppo è una scelta forzata, ieri ha preso una botta al costato che gli complica la respirazione, ma abbiamo grande fiducia in Perisan. Non c'è nessun caso Parisi, lui è il responsabile delle sue parole, io lo vedo concentrato in allenamento e mi basta questo, lavora per la squadra. A questo punto della stagione è normale che i nostri giovani siano nell'occhio di molti, devono essere bravi a starci dentro ma al momento non ho avuto problemi. Mi interessa che lavorino al meglio per il bene della società che li sta valorizzando".