Il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha commentato a DAZN la vittoria contro il Lecce. "La vittoria è importante per il nostro percorso, non possiamo pensare di farlo senza difficoltà, con un percorso netto. La bravura è vincere le partite che dobbiamo vincere, cioè gli scontri diretti. Ritardo? Ho abituato la mia squadra a non prendersi nessun tipo di alibi, giocare un'ora dopo non è certo un problema, se lo è c'è qualche difficoltà. Hanno fatto una grande prestazione al di là della variabile." Inoltre, si è espresso anche su Baldanzi, Parisi e Fazzini:" Sono un punto di forza. Come società abbiamo il coraggio di buttarli dentro e fare un campionato importante con tanti ragazzi giovani e italiani che saranno il futuro del nostro calcio"