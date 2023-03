Un talento come pochi altri, giovane e italiano, cresciuto in uno dei vivai più produttivi d'Italia e che non ha alcun problema a lanciare ragazzi come lui in prima squadra. Stiamo parlandoe di, trequartistache quest'anno ha già all'attivo 19 presenze e 4 gol fra campionato e Coppa Italia e che, non a caso è diventato uno degli obiettivi di mercato di tanti top club.Non sarà una trattativa facile, perché l'Empoli è un club che vende, sì, ma che è anche bottega cara e per, forti di un contratto in scadenza ifirmato a inizio anno, non sarà da meno. La valutazione è già esplosa superando quota 20 milioni, e intervistato dal QS il ds Pietroha confermato che il club vorrebbe sì tenerlo almeno un altro anno, ma che ascolterà offerte per lui.Come dire, aspettiamo offerte per lui.La squadra che è più avanti di tutte e che () si è mossa già a gennaio per provare ad acquistarlo è il Napoli. Il trequartista piace tantissimo ache, nell'ottica di poter perdere Zielinski vuole assicurarsi un talento pronto per il futuro e a costi più contenuti a livello di ingaggio. Gli azzurri sono in vantaggio, ma non sono da soli, perchéda tempo ha segnato in rosso il suo profilo che piace parecchio in un'ottica di poter perdere a fine stagione Brahim Diaz. E all'estero?sono alla finestra. Per un talento puro che è pronto al grande salto e a rendere ancora una volta ricco l'Empoli.