Fino a due giornate fa, vale a dire prima della sfida con la Cremonese, l’Empoli di Zanetti aveva compiuto, in termini di punti, lo stesso identico percorso dell’Empoli di Andreazzoli. Gli in comune però si fermano qui, perché tra le due stagioni le differenze sono significative. La più rilevante riguarda senza dubbio l’atteggiamento e l’approccio alle gare, che inevitabilmente si tramuta nel numero di gol realizzati e incassati. Se da un lato, infatti, una filosofia più attenta e solida ha permesso all’Empoli di quest’anno di portare a casa vittorie e punti tenendo porta la porta imbattuta, dall’altro la squadra di Zanetti fa una fatica dannata a gonfiare la porta avversaria. Non è un caso, evidentemente, che tutte le vittorie (eccetto una, quella all’andata con la Cremoense) sono arrivate con il risultato di 1-0.Adesso però, con i punti iniziano a pesare e le motivazioni a venire davvero fuori, è impensabile non concedere nulla agli avversari. Di conseguenza è necessario che sia l'Empoli ad ad adattarsi a questo nuovo trend, tirando fuori energie e caratteristiche che magari ha nel bagaglio ma che fino ad oggi non ha avuto quasi bisogno di sfruttare. La distanza di sicurezza dalle inseguitrici si è accorciata parecchio e con la sfida tra Cremonese e Verona in calendario, che potrebbe far avvicinare ulteriormente gli scaligeri cambiando completamente lo scenario dell’ultimo mese di campionato, è indispensabile che gli azzurri, domani a Sassuolo, facciano di tutto e di più per portare a casa punti. Una sfida per nulla facile, visto che quest’anno squadre come Roma, Milan e Juventus non sono riuscite a vincere al Mapei. Senza dimenticare che sulla panchina dei neroverdi c’è l’ex Dionisi, che sicuramente ci terrà a far bene e vendicare la sconfitta dell’andata.